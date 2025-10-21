На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: американская разведка следит за президентом Венесуэлы

Axios: разведка США следит за Мадуро, но его ликвидация не планируется
Ariana Cubillos/AP

Американская служба разведки следит за передвижениями президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но не собирается ликвидировать его. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.

США уже восемь недель ведут военную кампанию в Карибском море с целью остановить наркотики и, возможно, свергнуть венесуэльского лидера, отмечает портал.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп подтвердил, что санкционировал проведение тайных операций ЦРУ на территории Венесуэлы.

«Дело не только в ЦРУ, а во всех наших разведывательных возможностях. США знают, где находится Мадуро, где он находится и куда ходит. Если бы мы хотели ликвидировать его ракетой, мы бы уже это сделали», — сказал Axios инсайдер, участвовавший в обсуждении операции.

Администрация США рассчитывает, что военно-морская флотилия, тайные операции и другие точки давления в конечном итоге сделают ситуацию неприемлемой для президента Венесуэлы. Чиновники администрации Трампа выражают почти непоколебимую уверенность в том, что Мадуро либо будет свергнут, либо поймет, что ему необходимо отправиться в изгнание, хотя эксперты утверждают, что он сделал свой режим защищенным от переворота.

Источники Axios считают, что Трамп в конечном итоге может предпринять «какую-то наземную атаку» против венесуэльского лидера.

Ранее США развернули элитный полк спецопераций вблизи Венесуэлы.

