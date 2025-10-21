«Он мне тоже не нравится»: Трамп предъявил претензии послу Австралии в лицо

Во время встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, прошедшей в Белом доме, американский лидер критически высказался об австралийском после Кевине Радде. Об этом сообщает The Independent.

Трамп поинтересовался у Альбанезе, занимает ли все еще Радд, присутствовавший на переговорах, пост посла. Получив утвердительный ответ, глава государства сказал, что «он ему тоже не нравится и, видимо, никогда не понравится», передает издание.

Как сообщается, после этого дипломат извинился перед президентом США, «наклонившись через стол, чтобы принести слова сожаления человеку, которого он назвал «деревенским идиотом» и «не ведущей интеллектуальной силой» четыре года назад». По информации журналистов, Трамп простил Радда. Президент заявил послу, когда закончилось мероприятие: «Все прощено».

По информации СМИ, Радд также называл Трампа «деструктивным» и «предателем Запада». Соответствующие записи он делал в соцсетях до переизбрания Трампа. Впоследствии он удалил старые посты с критикой американского лидера.

Ранее телеведущий отказался извиняться за шутку о Трампе.