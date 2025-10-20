На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вован и Лексус допустили новый розыгрыш европейских лидеров

Пранкеры Вован и Лексус намекнули на возможный звонок Макрону и фон дер Ляйен
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в беседе с РИА Новости допустили, что в их будущих розыгрышах могут появиться европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Они дали понять, что не исключают такого сценария и подчеркнули, что, по их словам, «никто не исключен» из списка потенциальных собеседников.

Комментируя реакцию Запада на прошедшую беседу президентов России и США, они заявили, что сегодня ключевая роль в возможных мирных переговорах принадлежит Вашингтону, а Брюссель отодвинут на второй план. По их словам, европейские политики воспринимают диалог как форму капитуляции России, поэтому не участвуют в обсуждениях напрямую.

Также пранкеры отметили, что европейские лидеры почти не высказываются по теме, поскольку сейчас их голос в переговорах мало на что влияет, и инициатива находится у американской стороны.

Ранее финский журналист рассказал о попытках запугать его за освещение Донбасса.

