На Украине рассказали о надежде на прорыв в вопросе вступления в ЕС

Вице-премьер Качка: Киев надеется на прорыв в декабре в вопросе вступления в ЕС

Украина надеется при определенных обстоятельствах в декабре текущего года добиться прорыва в вопросе вступления в Европейский союз. Об этом в интервью изданию Politico заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка.

По его словам, лидеры стран ЕС могут в ходе встреч в декабре договориться о шести кластерах (рубежах) выполнения обязательств — юридических шагов на пути приема украинского государства.

«Можно завершить подготовку к возобновлению работы всех кластеров, если будет придан политический импульс, то все кластеры могут быть закрыты уже к концу этого года», — сказал Качка.

Он рассчитывает, что в ЕС смогут преодолеть позицию Венгрии, которая является противником вступления Украины в сообщество. Как отметил вице-премьер, он верит, что страны Евросоюза «найдут решение в декабре».

В начале октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в ЕС невозможно. Он отметил, что «честной сделкой будет предложить Киеву стратегическое партнерство с сообществом».

Ранее Орбан пообещал сделать все, чтобы Украина не вступила в ЕС.