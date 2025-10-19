На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Инициативы ЕС могут оказаться под угрозой из-за политического кризиса во Франции

WP: политический хаос во Франции может сорвать военные инициативы ЕС
Политический хаос во Франции может сорвать военные и другие инициативы Евросоюза. Об этом пишет американская газета Washington Post.

«Эксперты утверждают, что финансовые проблемы вряд ли приведут к спаду европейской экономики в целом или поставят под угрозу евро, единую валюту. Однако они создают риск того, что ЕС не сможет продвинуться вперед по ряду политических, экономических и связанных с безопасностью инициатив», — говорится в материале.

Один из экспертов, Шахин Валле, заявил, что под особой угрозой могут оказаться два крупных франко-германских военных проекта: инициатива Main Ground Combat System по разработке боевых танков следующего поколения и программа истребителей Future Combat Air System.

Французское правительство в последнее время неоднократно распадалось, вынуждая президента Эмманюэля Макрона назначать четырех премьер-министров в течение 15 месяцев, последний из которых, Себастьен Лекорню, ушел в отставку менее чем через месяц, но был вновь назначен четыре дня спустя.

«Политическая ситуация во Франции — это общеевропейская проблема, поскольку Франция фактически бездействует. Никто не способен эффективно работать над долгосрочными проектами», — сказала WP президент Школы управления Херти в Берлине Корнелия Волл.

По словам экспертов, немецкие политики опасаются предпринимать и финансировать любые инициативы, которые могут быть расценены как опора на безответственную в финансовом отношении Францию.

Ранее сообщалось, что Французы стали выводить деньги из страны на фоне политического кризиса.

