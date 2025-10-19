В Госдуме РФ оценили сообщения о требовании Путина к Трампу

Депутат Чепа: беседа Путина и Трампа о территориях могла вестись в мягкой форме

Разговор о территориальных уступках между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом мог вестись только в мягкой форме. Об этом в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа.

Он обратил внимание, что после референдумов Запорожская и Херсонская области являются для россиян признанными территориями РФ.

«Поэтому я думаю, что если и были какие-то территориальные разговоры, то они звучали в более мягкой форме, не так категорично заявленные», — сказал парламентарий.

Как отметил Чепа, накануне российские военнослужащие взяли под контроль новые части территорий Херсонской и Запорожской областей. Депутат подчеркнул, что это свидетельствует о дальнейшем развитии наступления Вооруженных сил РФ и подготовке плацдарма для пересечения реки Днепр и перехода на ее правый берег.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, в том числе обсудив конфликт на Украине. По данным газеты The Washington Post, в ходе беседы президент РФ потребовал перехода всей Донецкой народной республики (ДНР) под контроль российских войск. Источники издания утверждают, что Москва в обмен на ДНР якобы готова уступить Киеву контроль над Херсонской и Запорожской областями.

Ранее журналисты узнали, что посланник Трампа на встрече требовал от Зеленского пойти на уступки Путину в ДНР.