На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме РФ оценили сообщения о требовании Путина к Трампу

Депутат Чепа: беседа Путина и Трампа о территориях могла вестись в мягкой форме
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости/House Select Committee/AP

Разговор о территориальных уступках между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом мог вестись только в мягкой форме. Об этом в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа.

Он обратил внимание, что после референдумов Запорожская и Херсонская области являются для россиян признанными территориями РФ.

«Поэтому я думаю, что если и были какие-то территориальные разговоры, то они звучали в более мягкой форме, не так категорично заявленные», — сказал парламентарий.

Как отметил Чепа, накануне российские военнослужащие взяли под контроль новые части территорий Херсонской и Запорожской областей. Депутат подчеркнул, что это свидетельствует о дальнейшем развитии наступления Вооруженных сил РФ и подготовке плацдарма для пересечения реки Днепр и перехода на ее правый берег.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, в том числе обсудив конфликт на Украине. По данным газеты The Washington Post, в ходе беседы президент РФ потребовал перехода всей Донецкой народной республики (ДНР) под контроль российских войск. Источники издания утверждают, что Москва в обмен на ДНР якобы готова уступить Киеву контроль над Херсонской и Запорожской областями.

Ранее журналисты узнали, что посланник Трампа на встрече требовал от Зеленского пойти на уступки Путину в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами