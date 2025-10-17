Ермак раскрыл обстоятельства встречи Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп проведут личную встречу, так как собираются на ней обсудить вопросы деликатного характера, которые не могли бы обсудить во время телефонного разговора. Об этом в интервью американскому новостному сайту Axios заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Есть много вопросов, которые невозможно обсудить по телефону. Например, о ситуации на линии фронта. Например, о наших [военных] планах и о том, как мы и американская сторона видим дальнейшие шаги мирного процесса», — рассказал Ермак.

Украинский государственный деятель добавил, что встреча президентов США и Украины пройдет с непосредственным участием, так как даже защищенная линия не обеспечивает того уровня конфиденциальности, который необходим для обсуждения вопросов подобного рода.

Кроме того, по словам Ермака, ранее во время телефонного разговора Зеленский сообщил Трампу, о том, что он, как и ранее, готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным «в любом формате и в любой точке мира». Однако для этой встречи, заявил украинский лидер, не подходят территории России и Беларуси. Со слов главы офиса украинского лидера, президент Путин ранее уже неоднократно отвергал такую встречу.

Ранее Трамп назвал сроки возможного разрешения конфликта на Украине.