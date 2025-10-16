Сенатор США Макконнелл упал по пути на голосование

83-летний американский сенатор Митч Макконнелл споткнулся и упал, направляясь на голосование. Инцидент произошел в момент, когда добровольцы организации Sunrise задавали ему вопросы относительно депортаций, проводимых иммиграционной и таможенной службой США, сообщает телеканал NBC.

Как сообщает телеканал, визуально не было заметно, чтобы волонтеры физически контактировали с сенатором Макконнеллом.

В феврале текущего года Макконнеллу исполнилось 83 года. Тогда же он заявил о намерении покинуть свой пост по завершении текущего срока полномочий в январе 2027 года.

В карьере политика были эпизоды, когда он внезапно замирал и терял способность говорить во время публичных выступлений. Кроме того, в марте 2023 года Макконнелл был госпитализирован после падения, в результате которого получил сотрясение мозга и временно выбыл из рабочего процесса. В декабре 2024 года его пресс-служба сообщала, что сенатор получил незначительные травмы и ссадины в результате падения после обеда.

Ранее президент Польши во время отдыха упал с доски для джетсерфинга.