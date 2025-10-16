Депутаты предложили закрепить систему помощи бездомным в РФ

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова из фракции »Справедливая Россия — За правду» предложила закрепить систему помощи бездомным на федеральном уровне. Ее слова на круглом столе «Роль общественных и религиозных объединений в социально-трудовой адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» приводит ТАСС.

Лантратова отметила, что пилотные программы по оформлению документов, содействию в трудоустройстве и временном проживании для таких людей уже действуют в некоторых регионах РФ. Также в крупных российских городах существуют некоммерческие центры пробации, помогающие не имеющим жилища бывшим заключенным.

«Этот опыт, уважаемые коллеги, нужно, конечно, масштабировать и закрепить на федеральном уровне», — подчеркнула она.

Также Лантратова напоминала об инициативе закрепить в законодательстве правовой статус граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; разработать нормативовы социально-трудовой адаптации и реабилитации таких граждан; а также создание системы сертификации и реестра организаций, оказывающих такую помощь и ужесточение ответственности за эксплуатацию труда бездомных.

До этого психолог Жамалова рассказала, что психика бездомных меняется из-за долгого проживания «на дне». Несмотря ни на что, внутри каждого бездомного обычно остается надежда, что он вернется к обычной жизни. Однако большинство из них хотят добиться этого не своими усилиями, а с помощью других или удачи.

