«Живут в мире грез». В России ответили на угрозы Каллас наказать Ближний Восток за связи с РФ

Политолог Солонников: ЕС дорого заплатит за ограничение связей Ближнего Востока и РФ
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

Глава Евродипломатии Кая Каллас, конечно, может обещать воздействовать на страны Ближнего Востока «кнутом», чтобы прекратить развитие связей с Россией, но реализация такого плана будет дорого стоить самому Евросоюзу. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Дмитрий Солонников.

«Возможности воздействовать на другие страны, чтобы ограничить связи с Россией, есть всегда, вопрос стоит только в стоимости этих возможностей. Практически любого государственного деятеля можно попытаться перекупить, можно угрожать применением вооружений, бархатной революцией и так далее. Вопрос только в том, сколько это будет стоить и как это реализовать», — сказал политолог.

По его мнению, основа политики Евросоюза сейчас состоит в попытках ограничить контакты с Россией для всего мира.

«Европа и США пытаются ввести санкции против Индии, Китая; Трамп вообще недавно заявил о том, что БРИКС больше не существует. Кажется, что западные политики живут в каком-то своем выдуманном мире, где весь мир прекратил контакты с Россией. Ради бога, пусть живут в этой иллюзии, но реальность может оказаться очень дорогой», — заключил Солонников.

Еврокомиссия может использовать в отношении стран Ближнего Востока не только пряник, но и кнут, чтобы противодействовать укреплению сотрудничества с Россией. Об этом заявила глава Евродипломатии Кая Каллас на брифинге в связи с презентацией Еврокомиссией новой программы под названием «Пакт для Средиземноморья».

Ранее Кая Каллас заявила, что Россия может атаковать Европу «в ближайшие годы».

