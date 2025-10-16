Руководитель британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что число людей, в отношении которых в Великобритании ведется расследование за действия, угрожающие национальной безопасности, выросло за год на 35%. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Маккаллума, в первую очередь за активностью этих людей стоят Китай, Россия и Иран.

«За прошедший год количество лиц, находящихся под следствием по подозрению в участии в деятельности, представляющей угрозу государственной безопасности, увеличилось на 35%», — сказал руководитель МИ-5, представляя ежегодный отчет об угрозах Соединенному Королевству.

Глава спецслужбы отметил, что страна вступила в новую эру. По его словам, борьба МИ-5 с терроризмом по-прежнему остается напряженной, и его команды ведут почти рекордное число расследований. Он добавил, что при этом ведомству приходится сталкиваться с еще одной, возможно, более серьезной угрозой — стремительно растущей активностью со стороны других государств. По его словам, они «используют грязные методы, которые МИ-5 более привыкла видеть в делах, связанных с терроризмом». В качестве примера Маккаллум назвал попытки слежки, саботажа, поджогов, физического насилия на территории Великобритании.

Глава МИ-5 напомнил о деле шести граждан Болгарии, которых в мае лондонский суд приговорил к срокам от пяти до десяти лет лишения свободы по обвинениям в шпионаже в пользу России. Он также упомянул расследование инцидента с поджогом склада украинских компаний в Лондоне, совершенного, по версии следствия, в интересах РФ.

В посольстве России, комментируя эти процессы, заявили, что власти Великобритании усиливают антироссийскую риторику и распространяют дезинформацию, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и сложной ситуации Украины в конфликте с РФ.

Ранее сообщалось, что МИ-5 обучит британских парламентариев защите от российских и китайских шпионов.