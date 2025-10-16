На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ненастоящий мужчина»: в Госдуме отреагировали на оскорбления генсека НАТО в адрес ВС РФ

Депутат Колесник о словах Рютте в адрес ВС РФ: сам-то будет в бункере сидеть
Alexander Drago/Reuters

Оскорбления генсека НАТО Марка Рютте в адрес российских летчиков и моряков лишний раз показывают, что он не является «настоящим мужчиной». Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Рютте своими заявлениями в очередной раз доказал, что он не является настоящим мужчиной. Это подтверждается еще и тем, что у него нет ни детей, ни семьи. Кроме того, если он считает, что на Западе переоценивают российские войска, тогда почему же они так боятся российского удара по Европе», — сказал депутат.

По его мнению, генсек НАТО говорит о том, в чем «совершенно не разбирается, а потому его заявления настолько оторваны от реальности».

«Сам Рютте в случае малейшей опасности будет сидеть в бункере и не будет принимать участия ни в каких военных действиях. А вот генералы НАТО, которые как раз будут взаимодействовать с российской армией, потом ему объяснят, насколько он ошибался, оскорбляя российских военных», — заключил Колесник.

Генсек НАТО Марко Рютте оскорбил российских летчиков и моряков на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами обороны членов альянса. В своем выступлении он призвал не преувеличивать то, на что способна российская армия.

«Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь», — сказал Рютте.

Ранее стало известно, что НАТО давит на союзников в вопросе покупки американского оружия Украине.

СВО: последние новости
