Премьер Грузии обвинил МИД Финляндии во лжи

Премьер Грузии Кобахидзе обвинил МИД Финляндии в распространении лжи
Lorenz Huter/IMAGO/photothek/Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что МИД Финляндии распространил ложь, передает ТАСС.

Уточняется, что поводом для этого стало сообщение, что глава финского ведомства, действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен отказалась от встречи с председателем правительства из-за перегруженного графика.

На самом деле, рассказал Кобахидзе, встречу отменили из-за того, что в ходе рабочего визита в Грузию глава МИД Финляндии пришла на акцию протеста у парламента республики в Тбилиси, где встретилась с митингующими.

«Финляндия является членом Евросоюза, и ее министр иностранных дел прибегает к такой лжи, вранью. <...> Мы приняли решение об аннулировании этой встречи, что поставило ее в неудобное положение», — подчеркнул грузинский премьер.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Ранее в Грузии назвали флаг ЕС «символом террора».

