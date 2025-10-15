На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали о провокационных заявлениях замминистра коммерции Китая

Глава минфина США Бессент: представитель Китая угрожал хаосом в мировой торговле
Elizabeth Frantz/Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что во время торговых переговоров заместитель министра коммерции Китая Ли Чэнган пригрозил Вашингтону хаосом в мировой торговле в случае введения портовых сборов для судов китайского производства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бессента, представитель Китая прибыл в Вашингтон 28 августа и во время переговоров сделал ряд «провокационных заявлений».

«Он приехал в Вашингтон без приглашения и сказал, цитирую, что Китай устроит глобальный хаос, если эти портовые сборы вступят в силу», — сказал министр на совместной пресс-конференции с представителем США на торговых переговорах Джеймисоном Гриром.

По словам Бессента, представитель Китая «вел себя неуважительно». Он отметил, что в ходе четырех раундов переговоров США и Китая — в Женеве, Лондоне, Стокгольме и Мадриде — на всех встречах обе стороны проявляли взаимное уважение, но Ли Чэнган поступил иначе.

В апреле текущего года офис торгового представителя США объявил о введении портового сбора для судов китайского производства, который будет постепенно увеличиваться в течение трех лет.

Согласно указу, мера основана на разделе 301 «Закона о торговле» 1974 года, который предоставляет президенту США право принимать необходимые меры в ответ на действия других государств, создающие, по мнению Вашингтона, барьеры для американской торговли.

В ответ с 14 октября Китай ввел специальный портовый сбор для судов США. В заявлении министерства транспорта КНР говорится, что китайская сторона будет взимать сбор с кораблей, которые принадлежат или используются американскими компаниями, а также с судов компаний, в которых США владеют 25% или более акций.

Ранее глава минфина США заявил об отсутствии планов нагнетать торговую конфронтацию с Китаем.

