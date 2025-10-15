На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Я люблю Гитлера»: в США слили переписку из закрытого чата молодых трампистов

Politico: в закрытом чате молодые трамписты восхищались Гитлером
Лидеры молодежных организаций Республиканской партии в ряде штатов США восхищаются Гитлером, шутят о газовых камерах, поддерживают рабство и позволяют себе расистские высказывания. Об этом сообщает издание Politico, в распоряжении которого оказалась слитая переписка из закрытого Telegram-чата молодых трампистов.

Журналисты утверждают, что получили доступ к чату, где руководители организаций молодых республиканцев переписывались в течение семи месяцев. Издание не уточняет источник утечки.

По данным Politico, вице-председатель организации молодых республиканцев Канзаса Уильям Хендрикс неоднократно использовал в переписке оскорбительные выражения в адрес афроамериканцев («негр» и «негритос»). Его коллега из Нью-Йорка Бобби Уокер называл изнасилования «эпичными», а тогдашний председатель нью-йоркского отделения шутил, что несогласных с политикой партии нужно отправлять в «газовые камеры».

Среди сообщений журналисты обнаружили фразу «круто, я люблю Гитлера», написанную одним из участников в ответ на предложение выдвинуть самого правого кандидата. Кроме того, в чате афроамериканцев неоднократно называли «обезьянами» и «людьми-арбузами».

Как отмечает издание, многие из участников переписки уже работают в государственных структурах или активно участвуют в политической жизни страны, при этом один из них занимает пост сенатора штата.

Ранее американские журналисты заявили о желании Трампа равняться на Гитлера в одном вопросе.

