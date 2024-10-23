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Американские журналисты заявили о желании Трампа равняться на Гитлера в одном вопросе

Atlantic: Трамп заявлял, что ему нужны лояльные генералы, как у Гитлера

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Brian Snyder/Reuters

Американский журнал The Atlantic со ссылкой на два источника сообщил, что кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп якобы высказывал желание иметь лояльных генералов, «как у Адольфа Гитлера».

Авторы статьи заявили, что когда президентство Трампа подходило к концу, он все больше интересовался «преимуществами диктатуры и абсолютным контролем над армией».

Как сказали изданию бывшие генералы, которые работали на Трампа, единственная военная добродетель, которую экс-президент Штатов ценит, — «это послушание».

В материале также упомянули слова экс-главы аппарата Белого дома при президентстве Трампа Джона Келли. Издание утверждает, что республиканец неоднократно отмечал лояльное отношение военной верхушки Третьего рейха к Гитлеру.

Газета Politico со ссылкой на европейских чиновников писала, что страны ЕС подготовили план ответных мер в случае торговой войны с США, которая может произойти при победе Трампа на выборах президента.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что действующий президент США Джо Байден будет вновь выдвигаться от Демократической партии, однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Ее соперником стал Трамп.

Ранее Байден призвал посадить Трампа «под замок».

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