«Заигрались». В Госдуме не испугались анонсированных США новых поставок оружия

Анонсированное Вашингтоном объявление о якобы больших поставках оружия на Украину — это больше давление и политическая угроза, чем реальность. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Эти громко анонсированные объявления о планируемых поставках оружия на Украину не более чем шум за сценой. Когда Европа или Штаты реально хотят поставить что-то Киеву, то это делается по-тихому, хотя наша разведка все равно об этом узнает. После громких заявлений, естественно, российская разведка усиливает контроль за цепочкой поставок вооружений. Мы вообще стараемся прийти сейчас к тому, чтобы уничтожать поставляемое оружие еще до того, как оно попадает на фронт», — пояснил депутат.

По его мнению, «Вашингтон любит делать подобные громкие заявления, чтобы создать определенный информационный фон». Однако в Москве, хоть и понимают, что «реальность отличается от заявлений, все равно следят за любыми шагами Запада», добавил Колесник.

«Прежде чем громыхать, Западу бы лучше подумать, куда все эти угрозы могут зайти. Они уже в эти политические игрища заигрались, забывая, что оружие летальное и оно наносит ущерб всем сторонам конфликта», — заключил Колесник.

Постпред Вашингтона при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что 15 октября США сделают важное заявление о поставках оружия Украине. По его словам, это будет сделано, чтобы «заставить Россию сесть за стол переговоров».

