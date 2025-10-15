На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Заигрались». В Госдуме не испугались анонсированных США новых поставок оружия

Депутат Колесник о поставках оружия США Киеву: реальность отличается от заявлений
true
true
true
close
Reuters

Анонсированное Вашингтоном объявление о якобы больших поставках оружия на Украину — это больше давление и политическая угроза, чем реальность. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Эти громко анонсированные объявления о планируемых поставках оружия на Украину не более чем шум за сценой. Когда Европа или Штаты реально хотят поставить что-то Киеву, то это делается по-тихому, хотя наша разведка все равно об этом узнает. После громких заявлений, естественно, российская разведка усиливает контроль за цепочкой поставок вооружений. Мы вообще стараемся прийти сейчас к тому, чтобы уничтожать поставляемое оружие еще до того, как оно попадает на фронт», — пояснил депутат.

По его мнению, «Вашингтон любит делать подобные громкие заявления, чтобы создать определенный информационный фон». Однако в Москве, хоть и понимают, что «реальность отличается от заявлений, все равно следят за любыми шагами Запада», добавил Колесник.

«Прежде чем громыхать, Западу бы лучше подумать, куда все эти угрозы могут зайти. Они уже в эти политические игрища заигрались, забывая, что оружие летальное и оно наносит ущерб всем сторонам конфликта», — заключил Колесник.

Постпред Вашингтона при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что 15 октября США сделают важное заявление о поставках оружия Украине. По его словам, это будет сделано, чтобы «заставить Россию сесть за стол переговоров».

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, зачем Зеленский в очередной раз едет в Вашингтон.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами