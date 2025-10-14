Правительство России одобрило повышение исполнительского сбора

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности России одобрила повышение исполнительского сбора с 7 до 12%. Об этом сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Такие поправки планируют внести в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Также планируется изменить и порядок взыскания исполнительского сбора. Согласно нововведениям, этот сбор нужно будет выплачивать одновременно с суммой задолженности.

По мнению властей, эти меры должны простимулировать граждан быстрее выплачивать долги. Кроме того, нововведения увеличат поступления в федеральный бюджет.

При принятии законопроекта повышенный исполнительский сбор будет удерживаться одновременно с основной суммой долга. Нижний порог при этом вырастет вдвое. Для рядовых граждан и ИП минимально допустимая планка составит 2 тыс. руб., а для компаний — 20 тыс. руб. Для неимущественных требований нижний порог сбора составит 10 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно.

