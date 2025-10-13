Bloomberg: разведка ФРГ считает, что война с РФ может начаться в любой момент

Конфликт Запада и России может в любой момент перейти в «горячую» фазу, уверен руководитель федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер. Его цитирует агентство Bloomberg.

«В лучшем случае в Европе царит шаткий мир, который в любой момент может перерасти в острую конфронтацию. Мы должны быть готовы к дальнейшей эскалации», — считает глава разведки ФРГ.

По мнению Йегера, Европа якобы уже находится «под огнем», а Москва «воспринимает сдержанность как слабость», поэтому необходимо «повышать риски».

Накануне бывший советник главы минобороны США Дуглас Макгрегор заявил, что лидеры стран Евросоюза впали в отчаяние, в связи с чем пытаются удержаться у власти с помощью «российской угрозы».

По его мнению, политики хотят «подстегнуть экономику» своих государств за счет военного производства. Однако, по словам экс-советника, подобный подход вряд ли сработает.

Ранее в Венгрии выступили против военных планов Брюсселя.