На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Франции не исключил своей повторной отставки, если придется «заниматься ерундой»

Премьер Франции Лекорню допустил свою повторную отставку
true
true
true
close
Michel Euler/AP

Себастьян Лекорню, снова назначенный на пост премьер-министра Франции 10 октября, не исключил своей повторной отставки. Об этом пишет La Tribune Dimanche.

Политик признался, что возвращение на пост главы правительства не было для него очевидным. Он пояснил, что ушел в отставку в 6 октября, потому что условий для его работы в кабмине не было.

«Если условия снова не сложатся, то я уйду. Я не намерен заниматься ерундой», — заявил Лекорню.

6 октября он написал заявление об увольнении с должности премьер-министра Франции по собственному желанию. К тому моменту он провел на посту 27 дней. Спустя четыре дня президент Эммануэль Макрон вновь назначил Лекорню председателем правительства республики. Тот согласился возглавить кабмин «из чувства долга» и отметил, что кандидатов на пост премьер-министра Франции «было не так много».

Ранее советники французских министров начали искать работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами