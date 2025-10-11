На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дании снимут фильм о Зеленском

Муж премьера Дании Бо Тенгберг снимет фильм о Зеленском
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Супруг премьер-министра Дании Метте Фредериксен Бо Тенгберг снимет фильм о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом сообщает Ekstra Bladet.

Известно, что продюсерская компания Тенгберга Seabird Production финансируется за счет государства. В прошлом году она получила от датского Института кино 190 тысяч крон (более €25 тыс.).

Издание отмечает, что именно Тенберг, благодаря своему браку, имеет исключительно близкие отношения с Зеленским — после многочисленных встреч на официальных мероприятиях как на Украине, так и в Дании. Кроме того, Тенберг носит один из самых почетных орденов Украины — орден Ярослава Мудрого, которым Зеленский наградил его и в сентябре.

Газета напоминает, что Тенберг не в первые получает «специальный доступ» при поддержке Фредериксен, и уже снимал «крайне спорную» документалку о правящей партии.

Лидер Датской народной партии Мортен Мессершмидт отметил, что то, что Тенберг получает государственную поддержку на создание пропагандистской передачи о партии премьер-министра, обычно свойственно псевдодемократическим государствам.

Ранее Украина и Дания договорились о совместном производстве вооружений.

