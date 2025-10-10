Британия, Франция и ФРГ работают над экспроприацией активов России

Великобритания, Франция и Германия объединили усилия для изучения возможности экспроприации суверенных активов России. Информация об этом содержится в заявлении канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера, опубликованном после его телефонного разговора с Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.

В заявлении говорится, что в ходе переговоров с лидерами Франции и Германии Стармер подчеркнул единство трех стран в стремлении к полному использованию замороженных российских суверенных активов для прекращения войны и установления справедливого и долгосрочного мира в Украине.

Также сообщается, что Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер договорились об усилении санкционного давления на Россию. В ближайшее время планируется введение новых санкций.

Владимир Путин ранее предупреждал о разрушении мирового финансово-экономического порядка и усилении экономического сепаратизма в случае присвоения Западом замороженных российских резервов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что Москва обязательно ответит на возможное хищение активов в Европе и планирует юридическое преследование причастных к этой схеме.

Ранее Зеленский сообщил, что Украине скоро передадут замороженные активы.