В ЕК сообщили, что серьезно относятся к данным о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

Еврокомиссия проведет внутреннее расследование в связи с сообщениями в СМИ о разведывательной деятельности Венгрии в учреждениях Евросоюза. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, передает «Интерфакс».

«Еврокомиссия, конечно, принимает к сведению все сегодняшние сообщения в СМИ по данной теме об операциях шпионажа, осуществляемых венгерской разведывательной службой против ЕС и членов их персонала», — сказал пресс-секретарь на брифинге отметив, что ЕК очень серьезно относится к таким утверждениям и настроена защищать институты ЕС от незаконных разведывательных действий по сбору данных.

Он добавил, что ЕК создаст внутреннюю рабочую группу для проверки этих сообщений.

Речь идет о совместном расследовании изданий Spiegel, De Tijd и НПО Direkt36, согласно которому, агенты венгерской внешней разведки Венгрии могли годами шпионить за институтами ЕС в Брюсселе, и пытались вербовать европейских чиновников. По словам одного из источников Direkt36, шпионаж в Брюсселе осуществляется не в целях продвижения венгерских интересов, а для укрепления политической и экономической власти правительства премьер-министра Виктора Орбана и связанных с ним лиц.

Ранее обвиненный в шпионаже в Венгрии бывший украинский дипломат попросился в Россию.