Реальным спонсором терроризма является не Россия, а Еврокомиссия, от которой и исходят предложения о признании РФ государством — спонсором терроризма. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Главным спонсором терроризма в данном случае выступает как раз Еврокомиссия, ведь именно страны ЕС были против мирных переговоров России и Украины, они им всячески мешали и убеждали украинцев продолжать боевые действия. Евросоюзу следовало бы признать террористкой фон дер Ляйен, а не РФ. Однако тут надо понимать, что далеко не все страны, которые входят в Евросоюз, поддерживают подобную точку зрения», — сказал сенатор.

По его мнению, предложение о признании России государством, которое спонсирует терроризм, могло исходить только от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Это абсолютно фондерляйеновское предложение. Видимо, она решила до конца отвлекать Еврокомиссию от собственных грехов, а потому продолжает предлагать всевозможные глупости. Что бы она ни предложила, у Еврокомиссии нет никаких полномочий, чтобы официально объявить какую-либо страну спонсором терроризма. Они могут принять такое решение, но будет оно действовать только на уровне ЕС, так что это ничего не принесет, кроме испорченных отношений с Россией», — заключил Джабаров.

9 октября Европарламент (ЕП) призвал Еврокомиссию причислить Россию к странам, финансирующим терроризм. В резолюции, опубликованной на сайте ЕП, подчеркивается, что «ряд диверсионных и гибридных действий, предпринятых Россией против Евросоюза, приравниваются к финансируемому государством терроризму, даже если они подпадают под категорию вооруженного нападения».

Ранее Европарламент призвал не ограничивать Украину в ударах западным оружием по России.