Европарламент призвал не ограничивать Украину в ударах западным оружием по России

Европарламент (ЕП) призвал страны Запада разрешить Киеву бить зарубежным оружием по целям в России без всяких ограничений. Об этом говорится в резолюции ЕП, передает РИА Новости.

9 октября украинский лидер Владимир Зеленский намекнул, что США могут передать Украине ракеты Tomahawk. По его словам, американский президент «может дать некоторые дальнобойные вещи». Зеленский назвал это важным сигналом и отметил, что поставки ракет могут «заставить русских протрезветь». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По словам Зеленского, впервые вопрос о передаче оружия был поднят осенью прошлого года, во время избирательной кампании Трампа. На последней встрече двух лидеров, как уточнил президент Украины, он не услышал слова «нет». Стороны будут «рассматривать эту возможность» и обсуждать технические моменты, подчеркнул Зеленский.

Ранее Песков заявил о «паузе» в процессе урегулирования на Украине.