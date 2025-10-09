Власти Италии хотят запретить ношение паранджи и никаба

Politico: Италия заявила о подготовке запрета на ношение никаба и паранджи

Итальянская правящая партия «Братья Италии» заявила о планах принять закон о запрете на ношение в общественных местах паранджи и никабов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление депутата и инициатора законопроекта Андреа Дельмастро.

«Свобода вероисповедания священна, но она должна осуществляться открыто, с полным уважением к нашей конституции и принципам итальянского государства», — заявил политик, комментируя законопроект.

Также новым законом предлагается включать в себя ужесточение наказаний за принудительные браки. Помимо этого итальянские власти планируют ужесточить требования к религиозным группам, официально не признанным государством, раскрывать любое иностранное финансирование.

Как пишет Politico, новый закон должен стать частью еще одного законопроекта, который был предложен премьер-министром Джорджей Мелони. Ожидается, что новый документ таке будет регулировать финансирование мечетей.

27 августа член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что ношение никабов и хиджабов в российских школах нужно запретить. Он подчеркнул, что никаб не является традиционной одеждой для российских мусульман. По его словам, этот вид одежды представляет собой признак радикального ислама.

4 октября Ura.ru со ссылкой на региональный департамент образования сообщал, что сотни школ Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджабы и никабы.

Ранее в российском регионе к мечети подкинули свиную голову, а после подожгли здание.