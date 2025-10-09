На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Италии хотят запретить ношение паранджи и никаба

Politico: Италия заявила о подготовке запрета на ношение никаба и паранджи
true
true
true
close
Global Look Press

Итальянская правящая партия «Братья Италии» заявила о планах принять закон о запрете на ношение в общественных местах паранджи и никабов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление депутата и инициатора законопроекта Андреа Дельмастро.

«Свобода вероисповедания священна, но она должна осуществляться открыто, с полным уважением к нашей конституции и принципам итальянского государства», — заявил политик, комментируя законопроект.

Также новым законом предлагается включать в себя ужесточение наказаний за принудительные браки. Помимо этого итальянские власти планируют ужесточить требования к религиозным группам, официально не признанным государством, раскрывать любое иностранное финансирование.

Как пишет Politico, новый закон должен стать частью еще одного законопроекта, который был предложен премьер-министром Джорджей Мелони. Ожидается, что новый документ таке будет регулировать финансирование мечетей.

27 августа член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что ношение никабов и хиджабов в российских школах нужно запретить. Он подчеркнул, что никаб не является традиционной одеждой для российских мусульман. По его словам, этот вид одежды представляет собой признак радикального ислама.

4 октября Ura.ru со ссылкой на региональный департамент образования сообщал, что сотни школ Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджабы и никабы.

Ранее в российском регионе к мечети подкинули свиную голову, а после подожгли здание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами