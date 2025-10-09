На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: Трамп «переобулся» не просто так

Политолог Бовт: Киев научился угождать Трампу, чтобы склонить его в свою сторону
Alexander Drago/Reuters

Политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, почему президент США Дональд Трамп перешел на антироссийскую риторику, демонстрируя при этом лояльность к Киеву. По мнению эксперта, украинский лидер Владимир Зеленский проделал работу над ошибками после скандальной встречи в Овальном кабинете весной.

«Он научился поддакивать Трампу, он научился льстить Трампу. Ему помогли европейцы. Главным инструктором, наверное, выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Главным лоббистом выступили британцы. И визит Трампа в Британию, судя по всему, произвел на него довольно большое впечатление», — сказал Бовт.

Кроме того, стоит учитывать бурное вовлечение в конфликт на Украине Лондона и Брюсселя. После саммита на Аляске Европа встала на пути возможных договоренностей, которые были достигнуты, пообещав поддерживать Киев до последнего, поэтому Трамп «переобулся» не просто так, добавил он.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не желает эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет запускать эти боеприпасы. В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил о «паузе» в процессе урегулирования на Украине.

