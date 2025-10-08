На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о нежелании Запада считаться с успехами России на СВО

NI: на Западе отказываются верить, что Россия одерживает победу на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Великобритания, Европейский союз и США отказываются верить, что Россия одерживает победу на Украине. Об этом пишет американский журнал The National Interest (NI).

Страны Запада не замечают, что даже военные поставки со стороны НАТО не помогают Украине справляться с российскими войсками. Такая ситуация складывается при том, что на Украине действуют американские военные наводчики, помогающие Вооруженным силам страны наносить удары вглубь территории России, говорится в статье.

2 октября британская газета The Financial Times писала, что на Западе признают российские успехи в улучшении баллистических ракет, что позволяет Вооруженным силам страны обходить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. По данным издания, только в течение месяца эффективность перехвата российских ракет «Кинжал» и «Искандер» расчетами украинских Patriot резко сократилась: приблизительно с 37% в августе до всего лишь 6% в сентябре. Об этом же 6 октября писала американская газета The Washington Post.

Ранее Владимир Путин заявил, что удары по российским мирным объектам не помогут Украине.

