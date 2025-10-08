На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова в качестве альтернативы фразе «рука Кремля» предложила термин «нога Парижа»

Захарова фразе «рука Кремля» предложила альтернативу в виде «ноги Парижа»
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В Европе, пытаясь объяснить необъяснимое, придумывают мемы, которые уводят международный диалог от истины и фактов в иллюзорность. Об этом представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире «Радио Sputnik».

По ее словам, существуют действия, которые не вписываются в международное право, однако Запад хочет их к нему притянуть. После этого появляются тезисы-мемы, например, «теневой флот», «рука Кремля», «ось зла», «русские хакеры».

«Почему только рука Кремля? Почему не нога Парижа? Хотелось сказать «почему не голова Брюсселя», но тогда она должна быть, видимо, многоголовой и очень сильно некрасивой. Поэтому, наверное, не стали придумывать», — порассуждала Захарова.

Представитель МИД России отметила, что таким образом Европа пытается маскировать множество внутренних проблем, чтобы не признавать их. ЕС нашел возможность оперировать обвинениями под надуманными предлогами, констатировала Захарова.

До этого Захарова заявила, что Россия находится в состоянии «иной формы конфликта» со странами Запада, отношения уже вышли за рамки холодной войны. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что подобное мнение выражают и западные страны.

Ранее премьер Молдавии обеспокоился влиянием Кремля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами