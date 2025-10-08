В Европе, пытаясь объяснить необъяснимое, придумывают мемы, которые уводят международный диалог от истины и фактов в иллюзорность. Об этом представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире «Радио Sputnik».

По ее словам, существуют действия, которые не вписываются в международное право, однако Запад хочет их к нему притянуть. После этого появляются тезисы-мемы, например, «теневой флот», «рука Кремля», «ось зла», «русские хакеры».

«Почему только рука Кремля? Почему не нога Парижа? Хотелось сказать «почему не голова Брюсселя», но тогда она должна быть, видимо, многоголовой и очень сильно некрасивой. Поэтому, наверное, не стали придумывать», — порассуждала Захарова.

Представитель МИД России отметила, что таким образом Европа пытается маскировать множество внутренних проблем, чтобы не признавать их. ЕС нашел возможность оперировать обвинениями под надуманными предлогами, констатировала Захарова.

До этого Захарова заявила, что Россия находится в состоянии «иной формы конфликта» со странами Запада, отношения уже вышли за рамки холодной войны. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что подобное мнение выражают и западные страны.

Ранее премьер Молдавии обеспокоился влиянием Кремля.