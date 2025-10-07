На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц заявил о возможности пенсионной реформы в Германии

Мерц предложил реформировать пенсионную систему ФРГ
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

В ближайшие годы граждане Германии будет вынуждены нести более высокие расходы на пенсии, уход и здравоохранение. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает издание Bild.

«Наше население будет вынуждено тратить больше из своего располагаемого дохода на пенсии, на пенсионное обеспечение, наше население будет вынуждено тратить больше на здравоохранение и на уход в будущем», — сказал он.

Такая ситуация связана со старением населения и растущими социальными расходами.

При этом до 2031 года не предвидится серьезных проблем с финансированием пенсионной системы. Однако в дальнейшем потребуется «крупная реформа».

По словам Мерца, лучше не повышать пенсионный возраст, а улучшать обеспечение работников и расширять частное пенсионное страхование. Канцлер также отметил необходимость нового расчета страхового стажа.

3 октября Мерц обратился к гражданам ФРГ с призывом либо принять радикальные реформы, либо быть готовыми к экономическому спаду. Он отметил, что страна находится в середине важного, возможно, решающего этапа своей современной истории. Многое должно измениться, чтобы остаться на прежнем хорошем уровне или даже улучшиться, подчеркнул канцлер.

Ранее в Германии заявили об угрозе деиндустриализации.

