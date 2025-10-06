Дочь лидера чилийских коммунистов Корвалан призналась, что хочет российский паспорт

Луиса Корвалан: для меня было бы честью получить российский паспорт

Дочь лидера чилийских коммунистов Вивиен Корвалан заявила, что хотела бы получить гражданство РФ. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

«Для меня было бы честью получить российский паспорт. Я не говорю, что попробую, но хотела бы. Я чувствую себя частью России, частью русской культуры и русских традиций. И да, я чувствую себя отчасти русской», — заявила Корвалан.

Бывший генеральный секретарь чилийской Компартии Луис Корвалан был самым известным коммунистом Латинской Америки после Че Гевары и Фиделя Кастро. Пришедший к власти в 1973 году Аугусто Пиночет арестовал генсека ЦК КПЧ Корвалана. Политика сначала поместили в центр для депортированных врагов хунты на острове Досон, а затем перевели в концентрационный лагерь Питроке.

В 1976 году режим Пиночета решил пойти на частичную либерализацию, и выпустил более 200 политических заключенных, среди которых был глава компартии. Впоследствии советские агенты обменяли Корвалана на диссидента Владимира Буковского в Цюрихе. Тогда с инициативой обмена выступил советский академик Андрей Сахаров.

Ранее МВД предложило изменить порядок получения гражданства РФ.