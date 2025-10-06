Зеленский сообщил, что Украина продолжает закупать ракеты для ПВО у США

Украина закупает большинство ракет и систем ПВО в США в рамках специальной программы, финансирование которое обеспечивают несколько ключевых стран-партнеров. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова передает «Новини.LIVE».

«То, что мы покупаем ракеты в большинстве своем, мы это берем у США. Здесь все зависит от наполнения коридора торга, от программы, по которой мы покупаем ПВО у США. Здесь есть очень ответственные страны, которые понимают цену этой защиты и цену жизни в Украине зимой. Прежде всего, это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания, Норвегия», — сказал он, отметив, что эти страны сделали главные взносы в финансирование программы, по которой Украина закупает дефицитные системы, доступные только в США.

К поддержке также присоединились балтийские государства, но их вклад меньше из-за разницы в бюджетах стран, подчеркнул Зеленский.

По его словам, все остальные страны европейские и не только европейские, они также на стороне Украины.

Он также добавил, что США не блокировали поставки вооружений, несмотря на финансовые трудности и внутриполитические процессы.

На прошлой неделе газета The Telegraph сообщила, что приостановка работы американского правительства привела к задержкам поставок оружия США на Украину.

Ранее Залужный заявил, что Украина не смогла использовать весь потенциал HIMARS.