Евродепутат от Словакии надел георгиевскую ленту на памятные мероприятия

Словацкий депутат пришел с георгиевской лентой на годовщину операции 1944 года
Словацкий депутат Любош Блага, представляющий страну в Европейском парламенте, посетил торжественные мероприятия, приуроченные к годовщине Карпатско-Дуклинской операции 1944 года, с георгиевской лентой. Об этом сообщает РИА Новости.

В Словакии в воскресенье, 5 октября, отмечают 81-ю годовщину Карпатско-Дуклинской операции – знакового и трагичного сражения времен Второй мировой войны, развернувшегося на словацкой земле. Торжества проходят на территории военного мемориала, расположенного на Дуклинском перевале, который находится на границе Словакии и Польши. В результате битвы за Дуклю не стало около 21 тыс. солдат Красной армии и около 1,8 тыс. членов чехословацкого корпуса.

В памятных мероприятиях участвуют высшие должностные лица Словакии, включая президента Петера Пеллегрини, председателя парламента Рихарда Раши и премьер-министра Роберта Фицо, а также министры, депутаты и другие официальные лица.

На кадрах трансляции, организованной на официальном YouTube-канале правительства Словакии, можно было увидеть Благу, сидящего во втором ряду в черном пальто с Георгиевской лентой, прикрепленной с левой стороны.

Ранее Песков рассказал, когда начал носить с собой георгиевскую ленточку.

