Президент Грузии высказался о насильственной смене власти

В Грузии невозможна смена власти насильственным путем. Об этом в ходе брифинга заявил грузинский президент Михаил Кавелашвили, передает РИА Новости.

«Грузинский народ не даст возможность никому, чтобы смена власти произошла насильственным путем… В этой стране руководство может быть сменено лишь путем выборов», — сказал глава государства.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к Евросоюзу. Силовики использовали дубинки и водометы, а в столицу устремились новые участники протеста. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее премьер Грузии обвинил оппозицию в попытке устроить «майдан» в день выборов.