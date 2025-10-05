СМИ: власти Грузии обвиняют 70-летнего оперного певца в антиправительственных призывах

Грузинские силовики задержали пятерых человек, которых власти обвиняют в организации протестов в Тбилиси в день муниципальных выборов. Среди них 70-летний оперный певец и основатель оппозиционного движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе, сообщает Rustavi2 со ссылкой на замминистра внутренних дел Александра Дарахвелидзе.

По данным СМИ, Бурчуладзе одним из первых призвал протестующих штурмовать президентский дворец. Певец пострадал от перцового спрея, который применяли правоохранители. Певца доставили в больницу, после туда пришли сотрудники органов.

До этого сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду поддержала беспорядки в Грузии, в результате которых пострадали сотрудники полиции.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее протестующие ворвались во двор резиденции президента в Тбилиси.