Протестующие в Тбилиси покинули территорию возле президентского дворца

Участники акции протеста в Тбилиси покинули территорию, прилегающую к президентской резиденции. Об этом сообщает ТАСС.

Дворец главы государства по-прежнему контролируют полицейские силы. Стычек не происходит. Баррикады, которые ранее выстроили протестующие, догорают, сообщили корреспонденты.

На площади Свободы в грузинской столице состоялся митинг. Представители оппозиции уверены, что прошлогодние парламентские выборы в стране были сфальсифицированы. Именно поэтому прошедшие в субботу муниципальные выборы также были незаконными, уверены они.

Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию. Демонстранты требуют отставки властей и возобновления движения к ЕС. Силовики использовали дубинки и водометы, а в столицу устремились новые участники протеста. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что беспорядки в Тбилиси были организованы иностранными спецслужбами.

Ранее в Грузии из-за массовых беспорядков возбудили уголовное дело по четырем статьям.