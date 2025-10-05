В Тбилиси во время протестов пострадали 6 митингующих и 21 полицейский

Минздрав: на протестах в Тбилиси пострадали 6 митингующих и 21 полицейский

В Тбилиси в результате протестов пострадали 6 митингующих и 21 полицейский. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Грузии, передает Sputnik Грузия.

Кроме того, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте.

«У госпитализированных наблюдаются различные виды повреждений. Состояние здоровья одного из полицейских тяжелое», — говорится в сообщении.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требуют отставки властей и возобновления движения к ЕС. Силовики использовали дубинки и водометы, а в столицу устремились новые участники протеста. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее протестующие ворвались во двор резиденции президента в Тбилиси.