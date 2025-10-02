На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков заявил, что «добрая половина» молдован хочет наладить отношения с РФ

Алексей Никольский/РИА Новости

Результаты прошедших в Молдавии парламентских выборов показали, что около 50% жителей республики выступают за налаживание отношений с РФ. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, Москва хотела бы, чтобы Кишинев придерживался курса на налаживание двусторонних отношений.

«Тем более что, как показали выборы <...>, добрая половина — если не больше — молдаван именно являются сторонниками налаживания добрых отношений с РФ», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом он обратил внимание, что выборы в Молдавии «изобиловали разными нарушениями и странностями».

Как сказал Песков, РФ рассчитывает, что «антирусскость» в Молдавии уступит место прагматичному подходу. Однако в настоящее время оснований для подобных ожиданий очень мало, отметил пресс-секретарь.

Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», которую поддержали 50,2% избирателей. Оппозиционные партии в совокупности набрали 49,8% голосов. Почти половина из них (24,17%) пришлась на «Патриотический избирательный блок», одним из лидеров которого является выступающий за сближение с РФ бывший президент республики Игорь Додон.

Ранее Додон сообщил о планах оппозиции оспорить итоги выборов.

