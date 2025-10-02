На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ раскрыли, где может состояться встреча Трампа и Ким Чен Ына

Nikkei Asia: Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в буферной зоне Кореи
Reuters

Президент США Дональд Трамп может посетить демилитаризованную зону, которая находится между Северной и Южной Кореями, чтобы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом пишет японский журнал Nikkei Asia.

«Некоторые ожидают, что президент США посетит корейскую демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей в ходе визита, для возможной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном», — говорится в материале.

Сообщается, что в рамках визита Трампа в страны Азии (Малайзия, Япония и Южная Корея) политик должен встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди для обсуждения закупок российской нефти и с новым премьером Японии, которого должны избрать в ближайшее время. Кроме того, в Южной Корее американский лидер планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.

До этого сотрудник Белого дома сообщил южнокорейскоиу агентству «Рёнхап», что президент США готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.

Источник напомнил: во время первого президентского срока Трамп трижды встречался с Ыном, что способствовало стабилизации ситуации на Корейском полуострове. По его словам, политика США в отношении КНДР с тех пор не изменилась.

Ранее Ким Чен Ын поделился воспоминаниями о Трампе.

