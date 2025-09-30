Президент Польши заявил, что в стране не должно быть красно-черных флагов ОУН-УПА

Навроцкий: в Польше не должно быть красно-черных флагов бандеровцев

Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet заявил, что в стране не должно быть красно-черных флагов ОУН-УПА (организация запрещена в России) (Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии).

Навроцкий подчеркнул, что Польша поддерживает Украину.

«Но, с другой стороны, бандеризм и красно-черный флаг должны быть просто запрещены в польских общественных пространствах», — отметил президент Польши.

В ответ на вопрос журналиста, не боится ли Навроцкий реакции мирового сообщества на проект закона о запрете пропаганды «бандеризма» в Польше, он заявил, что не боится реакции Киева и других европейских столиц, его интересует Польша. Навроцкий добавил, что «бандеровщина — символ памяти о чем-то совершенно трагическом в истории» польского народа.

26 августа бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею президента Кароля Навроцкого приравнять «бандеровскую символику» к фашистской.

Он подчеркнул, что демонстрация соответствующей символики является преступлением, которое заслуживает самого строгого осуждения.

Ранее украинские дипломаты пригрозили Польше из-за бандеровской символики.