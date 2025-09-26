Россия и Мьянма договорились о сотрудничестве по космосу

«Роскосмос»: Россия и Мьянма подписали соглашение о сотрудничестве по космосу

Российское и мьянманское космические агентства заключили двустороннее межправительственное соглашение, направленное на развитие сотрудничества в сфере изучения и мирного освоения космического пространства. Об этом сообщил «Роскосмос» в Telegram-канале.

По информации госкорпорации, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов принял делегацию во главе с исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном в новом Национальном космическом центре, расположенном в Москве.

«В присутствии лидера Мьянмы Дмитрий Баканов и генеральный директор Мьянманского космического агентства Со Мин Маун подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях», — уточняется в официальном сообщении.

Глава «Роскосмоса» и лидер Мьянмы обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в космической сфере, обменялись мнениями о перспективных направлениях, включая сотрудничество в областях спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли, создания космических аппаратов, подготовки кадров и реализации пилотируемых программ.

Ранее во Франции заговорили о российской угрозе из космоса.