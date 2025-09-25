На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков объяснил позицию по поставкам американских локомотивов в Казахстан

Песков о поставках США: Казахстан вправе выбирать более дешевые локомотивы
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал ситуацию с поставками американских локомотивов в Казахстан.

Он подчеркнул, что речь идет о коммерческом вопросе и решение партнеров можно объяснить экономической выгодой.

«Если США дали предложение коммерчески более выгодное, то тогда можно понять наших казахстанских друзей», — признал Песков.

Он отметил, что при закупках государствам логично ориентироваться на продукцию, которая оказывается качественнее и дешевле.

Песков обратил внимание, что Казахстан является очень близким партнером России, а торгово-экономическое сотрудничество двух стран многогранное. Поэтому Россия будет продолжать сотрудничать с Казахстаном во всех возможных областях.

Между США и Казахстаном заключили сделку на $4,2 млрд на производство на заводе американской компании Wabtec в Астане 300 грузовых локомотивов, о чем объявил глава американского Минторга Говард Лютник в Х. Это произошло после разговора президентов Дональда Трампа и Касыма-Жомарта Токаева. Последний сейчас находится с визитом в Нью-Йорке.

Ранее президент Казахстана прокомментировал инцидент на сессии ООН в Нью-Йорке.

