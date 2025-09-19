На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр финансов Германии рассказал о слабости Европы

Министр финансов ФРГ Клингбайль: Европа переживает период слабости
true
true
true
close
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европа в данный момент переживает период слабости. Об этом журналистам заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль, его слова приводят «Известия».

Он отметил, что для восстановления экономического роста Европы и сохранения рабочих мест нужно принять меры.

«Самое главное — как можно скорее достичь соглашения по таможенному спору с Соединенными Штатами. Есть открытые вопросы, которые нужно прояснить», — отметил Клингбайль.

Министр также обратил внимание на европейский суверенитет. По его мнению, добиться большей уверенности европейцев в себе можно с помощью отдельных мер, в том числе фискальной политики. Клингбайль указал, что он планирует найти решение по созданию союза рынков капитала и согласованию графика перехода на цифровой евро к концу 2025 года.

Глава немецкого Минфина добавил, что сейчас рассматриваются дополнительные меры, которые можно будет добавить к 19-му пакету санкций в отношении России. Он отметил, что воспринимает давление на Российскую Федерацию как позитивный сигнал.

Ранее Трамп заявил, что санкциям предпочитает пошлины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами