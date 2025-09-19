Министр финансов Германии рассказал о слабости Европы

Европа в данный момент переживает период слабости. Об этом журналистам заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль, его слова приводят «Известия».

Он отметил, что для восстановления экономического роста Европы и сохранения рабочих мест нужно принять меры.

«Самое главное — как можно скорее достичь соглашения по таможенному спору с Соединенными Штатами. Есть открытые вопросы, которые нужно прояснить», — отметил Клингбайль.

Министр также обратил внимание на европейский суверенитет. По его мнению, добиться большей уверенности европейцев в себе можно с помощью отдельных мер, в том числе фискальной политики. Клингбайль указал, что он планирует найти решение по созданию союза рынков капитала и согласованию графика перехода на цифровой евро к концу 2025 года.

Глава немецкого Минфина добавил, что сейчас рассматриваются дополнительные меры, которые можно будет добавить к 19-му пакету санкций в отношении России. Он отметил, что воспринимает давление на Российскую Федерацию как позитивный сигнал.

Ранее Трамп заявил, что санкциям предпочитает пошлины.