Психолог объяснил, почему Мелания Трамп носит защищающую от поцелуев шляпу

Психолог Панкратов: Мелания Трамп носит широкую шляпу для защиты от мужа
Kevin Lamarque/Reuters

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания показывает отстраненность и холодность, чтобы дистанцироваться от мужа, в этой связи она носит шляпу, «защищающую от поцелуев». Об этом aif.ru заявил психолог и политолог Руслан Панкратов.

«Речь идет о эмоциональном дистанцировании от нарциссического супруга. Например, все попытки мужа установить с ней физический контакт она методично отвергает», — подчеркнула она.

По словам Панкратова, на этом фоне особенно показательны моменты, когда президент США стремится демонстрировать публичную близость.

Говоря о танце супругов на инаугурации американского лидера, эксперт сообщил, что Мелания показывала «смешанные чувства», а также «желание отстраниться».

До этого издание Daily Mail писало о том, что Мелания Трамп надела большую шляпу во время визита в Лондон ради супруга Дональда Трампа.

17 сентября Дональд Трамп и его жена Мелания прилетели в Великобританию. Супругов встретили у вертолета принц Уильям и Кейт Миддлтон. После этого их проводили на прием к королю Карлу III и королеве Камилле. Первая леди США появилась на публике в темно-сером костюме Christian Dior Haute Couture с юбкой, туфлях на каблуках и широкополой шерстяной шляпе фиолетового цвета.

Ранее жену Трампа осудили за платье на банкете с королем Карлом III.

Второй срок Трампа
