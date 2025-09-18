На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский поблагодарил Карла III за упоминание Украины при Трампе

Зеленский поблагодарил Карла III за упоминание Украины во время обеда с Трампом
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил короля Великобритании Карла III за упоминание важности поддержки Киева во время речи на государственном банкете с участием американского лидера Дональда Трампа и его супруги Мелании. Об этом он написал на странице в соцсети Х.

Зеленский заверил, что Украина «высоко ценит непоколебимую и принципиальную позицию Соединенного Королевства».

«Когда тирания снова угрожает Европе, мы все должны быть твердыми, и Великобритания продолжает лидировать в защите свободы на многих фронтах. Вместе мы многого достигли, и при поддержке свободолюбивых народов – Великобритании, наших европейских партнеров и США – мы продолжаем отстаивать ценности и защищать жизни», — написал Зеленский.

Накануне во время приема Трампа на торжественном государственном обеде Карл III заявил о поддержке Украины. Король похвалил Трампа за «личную преданность поиску решений некоторых сложных конфликтов с целью обеспечения мира».

17 сентября Трамп с супругой Меланией прибыли в Виндзорский замок для встречи с королем Карлом III. У трапа их встречал принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

Ранее первая леди США и жена короля Британии появились в платьях цветов флага Украины.

