«В Европе любят сирых и убогих»: в России рассказали, почему Каллас сохранит свой пост

Политолог Солонников: Каллас попала в Еврокомиссию по квоте, и ее не уберут с поста
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Несмотря на то, что внутри Еврокомиссии зреет недовольство некомпетентной работой главы евродипломатии Каи Каллас, ее не уберут с поста, потому что назначение на должность она получила по квоте. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Дмитрий Солонников.

«Кая Каллас попала на свою должность в Европарламенте по квоте от прибалтийских государств. В ЕС считают, что в руководящих органах должны быть представлены все, независимо от их квалификации и умений. Глава евродипломатии уже неоднократно попадала в неловкие ситуации, когда не знала предмета разговора, путалась в фактах и цифрах, она уже достаточно показала свою некомпетентность. Однако с поста ее вряд ли уберут, потому что в Европе любят сирых и убогих», — сказал политолог.

В Еврокомиссии есть голоса, которые выступают против политики Каллас, но они в меньшинстве, большинство же поддерживает ту радикальную риторику, которая транслируется, считает Солонников.

«Ястребиная позиция Каллас относительно России устраивает абсолютное большинство стран Евросоюза. Конечно, есть внутри ЕС и те, кто понимают несостоятельность продолжения поддержки Украины и не хотят выделять огромное количество денег на ВПК, но их немного. А пока слова Каллас совпадают с тем, что думает абсолютное большинство европейских политиков, ей ничего не угрожает», — заключил политолог.

Газета Politico сообщила, что в Евросоюзе растет раздражение из-за «ястребиной» позиции главы евродипломатии Каи Каллас в отношении России и ситуации в секторе Газа. В материале отмечается, что работа Каллас на занимаемой должности в целом не произвела впечатления на ее коллег из Еврокомиссии.

Ранее Еврокомиссия призвала страны ЕС ввести санкции против Израиля.

