На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали, благодаря кому сохранилась Финляндия после войны

Член СБ РФ Иванов: Финляндия сохранилась благодаря доброму отношению Сталина
true
true
true
close
Michael Nitzschke/Global Look Press

Финляндия смогла сохранить независимость, а ее лидер Карл Густав Маннергейм получил возможность избежать юридического преследования после Второй мировой войны благодаря лидеру СССР Иосифу Сталину. Об этом ТАСС заявил глава попечительского совета Российского военно-исторического общества, постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов.

«Финляндия сохранила независимость во многом благодаря доброму отношению к этой стране со стороны товарища Сталина. Он приказал не преследовать юридически маршала Маннергейма», — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что Маннергейм служил в армии России дольше, чем в финских вооруженных силах, после чего «стал национальным героем Финляндии».

В 1887 году Маннергейм поступил в Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге, служил в 15-м драгунском Александрийском полку, в Кавалергардском полку. В 1897-1903 годах он был на службе при императорском дворе, участвовал в русско-японской войне, был командующим частями действующей русской армии в Первую мировую войну.

После прихода к власти большевиков Маннергейм решил уехать в Финляндию, которая в декабре 1917 года провозгласила независимость от России. В 1918 году его назначили главнокомандующим финской армией. В 1941-1944 годах Маннергейм возглавлял армию Финляндии в войне против Советского Союза. Оставаясь главнокомандующим финскими ВС, в августе 1944 года он был избран президентом страны, Маннергейм заключил перемирие с СССР.

Ранее Захарова заявила о «слетевшем с катушек» президенте Финляндии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами