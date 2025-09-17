Посол РФ в Узбекистане передал копии верительных грамот в МИД республики

Новый посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов в среду вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Бахтиеру Саидову. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Ерхов и Саидов обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений и союзничества между двумя странами.

«Надеемся на тесное сотрудничество в продвижении двусторонней повестки дня и расширении взаимодействия во всех областях», — отметил глава дипведомства.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Узбекистан является суверенным государством. Он отметила, что Россия дорожит своими связями с Узбекистаном, в том числе совместной работой в СНГ, ШОС, ООН и ЕАЭС. По ее словам, отношения между странами носят дружественный и обоюдовыгодный характер, а также имеют статус и характер всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

