Зеленскому назвали единственный способ завершить конфликт

Азаров: единственный способ решить конфликт – убрать режим Зеленского
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о гарантиях безопасности Киеву как основы для завершения конфликта на Украине не выдерживает никакой критики. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

Как отмечал Зеленский ранее, единственный способ завершить продолжающийся конфликт — ввести в действие гарантии безопасности для Украины.

«Нет, Зеленский! Единственный способ закончить эту войну – устранить твой режим», — подчеркнул он.

Азаров напомнил, что нынешний украинский режим был создан с целью конфликта с Россией.

До этого издание American Greatness сообщало о том, что население Украины устало от боевых действий, украинцы хотят нового президента страны, что делает украинского лидера Владимира Зеленского уязвимым.

Срок полномочий украинского президента истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее сообщалось, что Британия поможет Украине провести выборы по окончании конфликта.

Новости Украины
