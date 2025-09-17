Глава РФПИ Дмитриев завел канал в Max

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев запустил свой канал в социальной сети Max.

На новой площадке он планирует делиться ключевыми новостями, мнениями и идеями, связанными с развитием экономики, инвестиционной сферой, международными взаимодействиями и технологическими тенденциями.

В Max Дмитриев планирует не только рассказывать о строительстве инвестиционных и экономических мостов с другими странами, но и популярно рассказывать студентам о позитивном предпринимательстве.

«Каждый такой проект — это шаг в будущее», — подчеркнул глава РФПИ.

До этого страницу в соцсети Max завел замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Там он пообещал писать на «самые острые темы», а также обличать врагов России.

Ранее Max начал тестировать цифровой ID.